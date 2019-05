Nominierung der Finalisten für den Europäischen Erfinderpreis 2019 / Zwei Erfindungen in Deutschland entwickelt (FOTO)

München (ots) -Das Europäische Patentamt (EPA) gibt heute die Finalisten, die fürden Europäischen Erfinderpreis 2019 nominiert sind, bekannt. DieBundesrepublik ist in diesem Jahr erneut prominent vertreten: Derdeutsche Physiker, Biochemiker und Bioinformatiker Matthias Manngehört zu den drei Finalisten in der Kategorie "Forschung". Derösterreichischer Experimentalphysiker Maximilian Haider, der inseiner Wahlheimat Deutschland lebt und forscht, zählt zu denFinalisten in der Kategorie "Lebenswerk". Der EuropäischeErfinderpreis, der zum 14. Mal verliehen wird, ehrt den Genius unddie Kreativität von Erfinderinnen und Erfindern sowie Erfinderteams.Er würdigt ihre Verdienste um den Fortschritt in Wissenschaft undTechnik, ihre Bedeutung für das Wirtschaftswachstum und ihrenEinfluss auf unser Leben im Alltag.Matthias Mann, Pionier auf dem Gebiet der Proteomik, hat einVerfahren zur Analyse sämtlicher Proteine in menschlichen Zellen mitHilfe von Massenspektrometrie entwickelt. Seine Erfindungenermöglichen nicht nur die Identifizierung sämtlicher Proteine einerGewebeprobe oder in Körperflüssigkeiten wie Blut, sondern auch derenZählung und Markierung. Manns Verfahren analysiert Proteinspiegel,dadurch können Anzeichen von etwa Krebs- und Lebererkrankungen sogarvor Ausbruch der Krankheit festgestellt werden. Diese Technikenhelfen Medizinern, Erkrankungen genauer vorherzusagen, zudiagnostizieren und zu behandeln. Nominiert ist Matthias Mann für dieErfindung der Diagnose von Krankheiten durch Proteinanalyse mittelsMassenspektrometrie. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Biochemiein Martinsried bei München."Die Fähigkeit, die Proteine bei der Arbeit im Zellinneren präzisezu messen, eröffnet noch nie dagewesene Einblicke in dieFunktionsweise des menschlichen Körpers - wie wir krank werden undwelche Behandlungsform am besten anschlagen könnte. Dieses Potentialwurde durch die Pionierarbeit von Matthias Mann freigesetzt", sagteEPA-Präsident António Campinos anlässlich der Bekanntgabe derFinalisten für den Europäischen Erfinderpreis 2019.Dank Maximilian Haider, Professor für Elektronenoptik amKarlsruher Institut für Technologie (KIT) und Mitbegründer derCorrected Electron Optical Systems GmbH (CEOS) in Heidelberg, konnteein 60 Jahre altes Forschungsproblem gelöst werden: Seine Erfindungsorgt für schärfere Bilder in der Elektronenmikroskopie. DieTechnologie entwickelte Haider im Wesentlichen während seiner Zeit amEuropäischen Molekularbiologischen Labor (EMBL) in Heidelberg. Esgelang ihm dort, die Bildauflösung imTransmissionselektronenmikroskop (TEM) um den Faktor 5 zu verbessern,sodass sogar einzelne Atome abgebildet werden können. Deshalb könnenbeispielsweise Halbleiterkristalle in atomarer Auflösung betrachtetwerden. Mikrochip-Herstellern verschaffte dies die Möglichkeit, dieGröße von Komponenten in mobilen Geräten zu reduzieren. Haider istnominiert für die Entwicklung des weltweit ersten Korrektivsystemsfür das Elektronenmikroskop, das zu den wichtigstenForschungsinstrumenten der modernen Wissenschaft und derNanotechnologie gehört."Haiders Erfindung hat dazu beigetragen, dassElektronenmikroskopie heute bis auf die atomare Ebene möglich ist.Diese Leistung förderte wiederum den Fortschritt in derMaterialwissenschaft", sagte EPA-Präsident António Campinos über dieNominierung Haiders für den Europäischen Erfinderpreises 2019. "SeineArbeiten und sein Unternehmen prägen seit Jahrzehnten dieElektronenmikroskopie."Innovative Lösungen als treibende Kräfte für eine bessere Zukunft- die Erfindungen aus Deutschland im EinzelnenMatthias MannMit dem Blick auf die Proteine zur exakten MedizinDie Proteomik untersucht die Gesamtheit der Proteine einesOrganismus oder Systems. Eiweiße steuern den Informationsflussinnerhalb von Zellen und weisen auf Bedrohungen für die Gesundheit imKörper hin. Ist die DNA der Bauplan des Lebens, so sind die Proteinedie Werkzeuge, die alle Körperfunktionen in Betrieb halten. Darumkann ihre sorgfältige Untersuchung unentdeckte Gefahren für dieGesundheit sichtbar machen. Über die Bedeutung der Proteine warensich die Forscher im Klaren, die Herausforderung lag darin,Informationen über sie aus einzelnen Zellen zu sammeln.Als interdisziplinärer Forscher begann Matthias Mann nach einerLösung für dieses Problem zu suchen. Dabei konnte er sich auf seineExpertise in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten stützen: Nachseinem Physikdiplom an der Universität Göttingen promovierte er 1988in Chemieingenieurwesen in Yale. Als er dort unter John Fennforschte, spezialisierte sich Mann neben der Proteomik auf dieMassenspektrometrie. Seit seiner Rückkehr nach Europa 1989 richteteMann seine Forschung darauf aus, seine Erfindungen auch in derklinischen Praxis anwendbar zu machen.1994 erhielt er das Patent für eine neue Technik, genanntNano-Elektrospray, welche die Untersuchung von Proteinenrevolutionierte und die Proteomik als eigene Disziplin etablierte.Eiweiße konnten in großen Mengen gescreent und simultan sequenziertwerden. Ein bis dahin beispielloser Überblick über die Funktionsweisevon Eiweißen in Zellen wurde möglich. Diese Arbeit trug dazu bei,dass Manns Mentor John Fenn 2002 den Nobelpreis erhielt. 2012 stellteer die Ergänzung seiner Technik vor: SILAC (Stable Isotope Labelingby Amino Acids in Cell Culture) - die eine schnellere undautomatisierte Kartierung des menschlichen Proteoms (die Gesamtheitder Proteine eines Organismus) erlaubt und zu genaueren Diagnosensowie effektiveren Behandlungen führt.Manns Arbeit umfasst eine große Bandbreite technischer Felder: Erhat nicht nur Präparationstechniken für biologische Proben undMarkierungstechniken für erkrankte Zellen erstellt. Er und sein Teamhaben ebenfalls modernste Software-Tools entwickelt, um dieErgebnisse zu analysieren.Die Erfindung lässt hoffen, dass künftig spezifische ersteAnzeichen von Krankheiten besser erkannt werden - wie zum Beispielfrühe Stadien von Brustkrebs oder Fettleberkrankheit (Steatosishepatis). Massenspektrometrie und Proteomik können außerdem dabeihelfen, den Übergang zu einer personalisierten medizinischenBehandlung zu beschleunigen.Matthias Mann leitet heute Forschungsgruppen in der Abteilung"Proteomics und Signaltransduktion" am Max-Planck-Institut fürBiochemie in Martinsried bei München sowie am "Novo NordiskFoundation Centre for Protein Research" der Universität Kopenhagen inDänemark. Als Autor von über 700 "peer-reviewed" Publikationen ist ereiner der meist zitierten Wissenschaftler weltweit. 2016 ging ausManns Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Biochemie dasStart-up PreOmics hervor.Matthias Mann hat weltweit 36 Patente angemeldet.Maximilian HaiderAufbau der ersten elektronischen LinseDas Elektronenmikroskop gibt es seit mehr als 60 Jahren. Es zähltweltweit zu den in Wissenschaft und Forschung am Häufigstenverwendeten Instrumenten. Sein Prinzip: Es bündelt Elektronenstrahlenan Stelle von Licht. Deshalb können Elektronenmikroskope Objekteabbilden, die für optische Mikroskope zu klein sind. Allerdingsverursachten die Strahlen von geladenen Elektronenteilchen noch vor20 Jahren Bilddeformationen, die ihre Auflösung einschränkten. Derdeutsche Physiker Otto Scherzer entwickelte zwar bereits in den1940er Jahren eine Theorie zur Lösung dieses Problems, diese konnteaber aufgrund des damaligen Stands der Technik nicht umgesetztwerden.Erst Maximilian Haider fand in den 1990er Jahren den Weg, sie zurpraktischen Anwendung zu bringen. Sein weltweit erstesKorrektivsystem gleicht die inhärenten Verzerrungen aus und reduziertdie Unschärfe der Mikroskopbilder. 1997 stand seine Technologie fürdie Anwendung im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zur Verfügungund ermöglichte eine Rekordauflösung von 0,12 Nanometern. Erstmalskonnten einzelne Atomlagen in Halbleiterkristallen identifiziertwerden. Diese hohe Auflösung war damals der Durchbruch fürWissenschaft, Elektronenoptik und für alle Materialwissenschaftler.Im Jahr 2015 erreichte Haider die bisher unübertroffene Auflösung von0,043 Nanometern - eine Strecke kleiner als der Radius einesWasserstoffatoms.Maximilian Haider wurde 1950 im österreichischen Freistadtgeboren, machte eine Ausbildung als Optiker und studierte an derUniversität Kiel und der TU Darmstadt Physik. Für seine Doktorarbeitbeschäftigte er sich bereits mit dem Thema Überwindung derAuflösungsgrenze der Elektronenmikroskopie. Nach seiner Promotion imJahr 1987 setzte er seine Arbeit an der Korrekturtechnologie amEuropäischen Molekularbiologischen Labor (EMBL) in Heidelberg fort,wo er schließlich die Elektronenmikroskop-Gruppe leitete.Heute ist Maximilian Haider Professor für Elektronenoptik amKarlsruher Institut für Technologie (KIT). Das Unternehmen CEOS, daser bereits 1996 mit den deutschen Physikern Harald Rose und JoachimZach gegründet hatte und immer noch als leitender Beraterunterstützt, bietet Komponenten für 90 Prozent aller heute auf demMarkt befindlichen Transmissionselektronenmikroskope an. InZusammenarbeit mit führenden Mikroskop-Anbietern, darunter JEOL,Philips, Hitachi, Thermo Fisher Scientific und ZEISS, definiert esdie Grenzen der Technologie immer wieder neu, und Forscherprofitieren von noch schärferen und besseren Bildern.Seine Erfindungen wurden mit 11 Patenten geschützt. Die Finalisten und Gewinner werdenvon einer unabhängigen Jury (Link:https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/jury_de.html)bestehend aus internationalen Größen aus Wirtschaft, Politik,Wissenschaft, Akademie und Forschung ausgewählt, welche dieVorschläge auf deren Beitrag zum technischen Fortschritt, zurgesellschaftlichen Entwicklung, zum wirtschaftlichen Wohlstand undzur Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa hin überprüft. Der Preiswird in fünf Kategorien bei einer Gala-Veranstaltung verliehen, diedieses Jahr am 20. Juni stattfinden wird. Der Gewinner desPublikumspreises (Link: http://ots.de/lAVzdC) wird von derÖffentlichkeit aus den 15 Finalisten im Vorfeld der Verleihung überein Online-Voting auf der EPA-Website (Link: http://ots.de/Vq3Qx9)gewählt. Abgestimmt werden kann bis zum 16. Juni 2019.Über das Europäische PatentamtDas Europäische Patentamt (EPA / Link:https://www.epo.org/index_de.html) ist mit fast 7 000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine der größten europäischenEinrichtungen des öffentlichen Dienstes. Der Hauptsitz ist inMünchen; Niederlassungen gibt es in Berlin, Brüssel, Den Haag undWien. Das EPA wurde gegründet, um die Zusammenarbeit europäischerStaaten im Patentwesen zu fördern. Über das zentraleErteilungsverfahren beim EPA können Erfinder auf der Grundlage einereinzelnen Patentanmeldung Patentschutz in bis zu 44 Ländern (miteinem Markt von rund 700 Millionen Menschen) erlangen. Das EPA giltüberdies als die weltweit bedeutendste Behörde für Patentrecherchenund Patentinformation.Weiterführendes Material zu Matthias MannBlick auf die Patente: EP1355666 (Link: http://ots.de/V77gN9),EP2767834 (Link: http://ots.de/mUCIDb)Videomaterial und Fotos (Link: http://ots.de/wAYgMe)Lesen Sie mehr über die Erfinder (Link: http://ots.de/X4BtHS)Weiterführendes Material zu Maximilian HaiderBlick auf die Patente: EP1057204 (Link: http://ots.de/NIa2TW),EP1012866 (Link: http://ots.de/5UodcJVideo- und Fotomaterial (Link: http://ots.de/tKdORo)Lesen Sie mehr über den Erfinder (Link: http://ots.de/s7e7UA)Weitere Informationen, Fotos und Videos zum EuropäischenErfinderpreis 2019 sind in der EPA-Mediathek erhältlich. SmartTV-Nutzer können unsere App "Innovation TV" (Link:https://www.youtube.com/watch?v=rYT_BqgAVIQ) herunterladen und Videoszu allen Finalisten auf ihrem Fernseher anschauen. Die Verleihung am20. 