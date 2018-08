Die Nominierten für den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award stehen fest

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

HAMBURG / ESSEN (ots) - Die 19-köpfige Jury des YouTube GOLDENEKAMERA Digital Awards hat in sechs Kategorien jeweils drei Nominiertefestgelegt.- "Best of Comedy & Entertainment": Julien Bam, Marti Fischer, Jay+ Arya- "Best of Education & Coaching": Kurzgesagt - In a Nutshell,MrWissen2go, Sallys Welt- "Best of Review & Information": reporter, Tomatolix, Y-Kollektiv- "Best of Sports": freekickerz, Mady Morrison, Sophia Thiel- "Best of Let's Play & Gaming": Game Two, Gronkh, Senioren Zocken- "Best Brand Channel": Berliner Verkehrsbetriebe, EDEKA, HORNBACHÜber die Gewinner der ersten fünf Kategorien wird die Juryentscheiden. Von ihr wird darüber hinaus auf der Verleihung auch einSonderpreis für herausragende Leistungen im Netz vergeben.Über den Sieger in der Kategorie "Best Brand Channel" wird dasPublikum während der Verleihung im Berliner Kraftwerk per Live-Votingabstimmen.Auch die User konnten in den vergangenen Wochen bei einerKategorie mitbestimmen: Aus 14 von der Jury zuvor festgelegtenFavoriten haben sie nun die drei Nominierten für die Kategorie "BestMusic-Act" ausgewählt: Selina Mour, Moritz Garth und Michael Schulte.Der GOLDENE KAMERA Digital Award, ein Preis der FUNKEMEDIENGRUPPE, wird in diesem Jahr in Kooperation mit derGoogle-Tochtergesellschaft YouTube verliehen. Die Show zur Verleihungdes YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards findet am 27. September imRahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk statt und wirdlive ab 19:30 Uhr auf YouTube übertragen. Die Moderatoren des Abendssind Jeannine Michaelsen und Steven Gätjen.Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award2018 finden Sie unter: http://www.goldenekamera.de/ytgkda2018Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award jederzeit imNetz auf den Kanälen auf YouTube oder Instagram.Pressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell