Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2021 / Team I verspricht revolutionäre Einblicke in den menschlichen Körper

Berlin-München (ots) -Das Team Prof. Dr. rer. nat. Thomas Flohr (Sprecher), Dr. rer. nat. Björn Kreisler und Dr. rer. biol. hum. Stefan Ulzheimer, Siemens Healthineers AG, Forchheim ist mit der Umsetzung "Quantenzählender Computertomograph - revolutionäre Einblicke in den menschlichen Körper" für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert.Sie haben ein völlig neuartiges CT-Konzept entwickelt, mit klinischen Prototypen erprobt und industrialisiert. Der quantenzählende Computertomograph eröffnet neue Horizonte in der medizinischen Diagnostik und gibt den Patientinnen und Patienten Unterstützung bei der Therapieentscheidung. Prof. Thomas Flohr erläutert hier die wesentlichen Schritte der Entwicklung dieser Innovation.Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 17. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2021 am Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation würdigt damit zum inzwischen 25.Mal Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen anbieten. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Preisverleihung ist am 17. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt um 22.15 Uhr.Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de;www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis;www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell