Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2019 / Team III - macht kleinste Veränderungen im menschlichen Körper sichtbar (AUDIO)

Berlin-München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Medizin-Projekte haben beim Deutschen Zukunftspreis einelange Tradition. Die letztjährigen Preisträger entwickelten beispielsweise einenWirkstoff gegen eine oft tödlich verlaufende Viruserkrankung beiTransplantationspatienten. Und auch in diesem Jahr wird eins der nominiertenProjekte vielen Patienten Hoffnung machen.Sprecher:Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ist eine zentrale Technologie zurDiagnostizierung und Behandlung insbesondere neurologischer Erkrankungen. DieBilder und Auflösungen wurden in den letzten Jahrzehnten immer besser - jetztgibt es aber einen weiteren Quantensprung für den Einsatz im klinischen Bereich:das 7 Tesla Ultra-Hochfeld-MRT. Christina Triantafyllou, Sprecherin desnominierten Teams.O-Ton Christina Triantafyllou, Ph.D.:"Ultrahochfeld-MRT ermöglicht die frühe Erkennung von schweren Krankheiten.Patienten profitieren von dieser frühen Diagnose und haben eine größere Chancefür bessere Lebensqualität."Sprecher:In der Tat - das 7 Tesla Ultra-Hochfeld-MRT ermöglicht Bilder in bisher nichterreichter Auflösung. Juror Prof. Ulrich BruhnkeO-Ton Prof. Ulrich Bruhnke:"Es gab es ja in der Richtung in Forschungslaboren schon. Aber da waren dieGeräte so groß, die konnten nicht transportiert werden. Und dem Team ist esjetzt gelungen, die Geräte kompakter zu machen. Und, wenn man sieht, was esbedeutet in der Bildauswertung - ich denke, das ist ein Riesenschritt nachvorn."Sprecher:Mit der nun erfolgten Zulassung für den klinischen Bereich haben Mediziner ganzneue Möglichkeit der Diagnose. Sagt Teammitglied und Neurologe Prof. ArndDörfler.O-Ton Prof. Arnd Dörfler:"Wir können im Submilimeterbereich kleinste Strukturen sehen, damit auchpathologische Veränderungen zuverlässiger erkennen. Wir können zum Beispiel beider Multiplen Sklerose kleinste Läsionen früher und zuverlässiger erkennen,somit die Diagnose zuverlässiger stellen."Sprecher:Und im Fall von Multipler Sklerose weiß man: Je früher die Erkrankung erkanntund behandelt wird, desto weniger stark erfolgen die Krankheitsschübe. Ebenfallsprofitieren werden von der neuen Technik Epilepsie-, Demenz- oderTumorpatienten, um nur wenige Einsatzfelder zu nennen.Das Entwicklerteam kommt von der Uni Erlangen-Nürnberg, dem DeutschenKrebsforschungszentrum sowie Siemens Healthineers. Siemens Healthineersunterstreicht mit der Nominierung seine Ausnahmestellung bei bildgebendenDiagnoseverfahren. Bereits vor zwei Jahren war ein Team für die 3-D-Darstellungvon MRT-Aufnahmen für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.Weitere Podcast- und O-Ton Materialien stehen im Download-Bereich des DeutschenZukunftspreises honorarfrei zur Verfügung. Die Bekanntgabe des Gewinnerteams unddie Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2019 durch BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier findet am 27. November 2019 in Berlin statt.