Nominiert für den gamescom Award 2018 in der Kategorie Best Hardware: Cybershoes: leichten Fußes virtuelle Welten entdecken / Europa-Consumer-Premiere in Köln (FOTO)

Köln (ots) -Nach einer atemberaubenden US-Premiere auf der E3 in Los Angelessind die vom gleichnamigen österreichischen Unternehmen entwickeltenCybershoes nun erstmals auf einer Gaming Convention in Europa live zuerleben. Mit Cybershoes ist es möglich, digitale Welten undaltbekannte Spiele so zu entdecken, wie man sich im realen Lebenfortbewegt: per pedes. Und der Einstand auf der gamescom wird gleichvon einem Paukenschlag begleitet: Die Award-Jury der Spielemesse hatdas Wiener Start-up für den Best Hardware Award nominiert - damitsteht Cybershoes mit einem Mal auf Augenhöhe mit den SchwergewichtenHTC und Ubisoft.VR-Enthusiasten können auf der gamescom in Köln vom 21. bis 25.August 2018 in der Halle 10.1, Stand B070, diese faszinierendeInnovation testen und auf ihren eigenen Füßen in virtuelle Weltenaufbrechen, in Games umherlaufen, nach vorne stürmen oder sich inSicherheit bringen. Beeindruckend ist, dass dieses preisattraktiveVR-Schuhwerk quasi all das leistet, was bislang nur mit schwerenVR-Laufbändern möglich war - nur eben ungleich eleganter, kompakter,kostengünstiger und vor allem wesentlich komfortabler. So gesehensind Cybershoes revolutionär, bringen sie doch eine neue Dimensionder Immersion ins Wohnzimmer.Mit den Fingern auf dem Controller laufen? Das klingt nicht nurwider die Natur, das ist es auch. Der Gehreflex steckt eben in Beinenund Füßen - auch in VR-Spielen. Und so einfach funktioniert es: DieCybershoes werden an die Füße beziehungsweise Schuhe geschnallt undmit dem VR-System verbunden. Der Spieler oder die Spielerin sitzt aufeinem drehbaren Barhocker und steuert intuitiv die eigeneFortbewegung in der virtuellen Welt in Echtzeit mit Beinen und Füßen."VR ist ein endloser Raum, der bislang aber nicht wirklich einfachbegehbar war", so Michael Bieglmayer, Erfinder und CEO der CybershoesGmbH. "Wir mussten viel experimentieren, bis uns aufging, dass dieLösung nicht im Stehen, sondern Sitzen zu finden ist. Danach fügtesich eins zum anderen. Und das Ergebnis begeistert: Denn der starkenImmersion, die mit Cybershoes möglich ist, kann sich niemandentziehen. Aus diesem Grund auch ist der Drehstuhl, auf dem mansitzt, nach kürzester Zeit vergessen."Die leichten, aber sehr stabilen Cybershoes sind auch fürSchwergewichte bestens geeignet. Durch die Verwendung einesantistatischen Spezialkunstoffs wird die elektrische Aufladung desSystems wirksam verhindert. Ihre Stärken spielen die Cybershoesunabhängig von der Raumgröße aus. Da sie zudem kein Loch in die Kassesprengen und weder die Liebsten noch die Nachbarn stören, eröffnensie ganz neue Gaming-Optionen in den eigenen vier Wänden.Cybershoes sind kompatibel mit allen gängigen VR-Spielen undfunktionieren mit SteamVR, HTC Vive, Oculus Rift sowie Windows MixedReality.Die flinken Schuhe bleiben nicht nach der gamescom stehen. Ganz imGegenteil: Im Anschluss machen sie sich zunächst zu Kickstarter aufden Weg. Die nächsten Schritte führen sie zur Tokyo Game Show imSeptember, bevor sie Anfang Januar 2019 der CES in Las Vegas wiedereinen Besuch abstatten.Die Kickstarter-Kampagne beginnt im September. Interessenten, dienicht nur mit ihrem Kopf und ihren Händen, sondern auch mit Beinenund Füßen in virtuelle Welten eintauchen möchten, können sich hiereinen Frühbucherrabatt sichern: https://www.cybershoes.io/kickstarterDie Vorzüge von Cybershoes noch einmal im Überblick- Attraktiver Preis: Cybershoes sind für alle erschwinglich, diebereits VR nutzen.- Einfaches Set-up: Die Kalibrierung und Anbindung an dasVR-System ist ebenso einfach wie die Vorbereitungen zum Spielenselbst: die Cybershoes anschnallen, auf dem Barhockerplatznehmen, das Spiel starten und loslaufen.- Vertiefte Immersion dank natürlicher Bewegungsabläufe: WeilSpieler mit Cybershoes im wahrsten Sinne des Worten invirtuellen Welten laufen und ihre Bewegungen selbstkontrollieren können, tauchen sie regelrecht in die Simulationein.- Hohe Anwenderfreundlichkeit: Cybershoes bieten einen VR-Komfort,der in der Branche seinesgleichen sucht. Und im Gegensatz zumklassischen Zubehör für Bewegungssimulationen in virtuellenRäumen erfordern Cybershoes weder viel Platz noch treiben siedie Energiekosten hoch. Zudem ist auch keine aufwändigeInstallation durch Spezialisten erforderlich.- Weit mehr als ein Gaming-Tool: Cybershoes können vielseitigeingesetzt werden, beispielsweise für Schulungen und in derPlanung von industriellen Anlagen, für die Physiotherapiekranker und älterer Menschen oder die Voransicht von Bau- undArchitekturentwürfen.- Gründlich getestet: Cybershoes wurden bereits tausendfachgetestet.- Richtungsverfolgung im Gerät: Die Schuhe benötigen kein externesSystem. Das Tracking erfolgt analog: Dadurch wird eine hoheGenauigkeit auch bei kleinen und/oder schnellen Schrittenerzielt.- Antistatische Spezialsohle: Die Sohle der Cybershoes besteht auseinem antistatischen Kunststoff, der eine elektrische Aufladungverhindert. Zudem wurde sie speziell für das Laufen imHalbsitzen entwickelt.- Fitness-Gaming: Körpereinsatz und Fitnessaufbau sind gutausbalanciert.Über die Cybershoes GmbHVor drei Jahren begann Michael Bieglmayer mit der Entwicklungeiner Lösung zur Fortbewegung in virtuellen Welten. Mit Igor Mitric,Doris Bauer-Posautz, Andreas Kern, Georg Löffelmann, Liam Weinbrennerund der Realonaut GmbH hat er ein Spezialistenteam aufgebaut, das dieIdee von hochqualitativen, einfach nutzbaren und in der Anwendungüberzeugenden VR-Schuhen umgesetzt hat. Der AustriaWirtschaftsservice und die Wirtschaftsagentur der Stadt Wienunterstützen die Entwicklung des virtuellen Schuhwerks. Gegründetwurde die Cybershoes GmbH im Mai dieses Jahres.https://www.cybershoes.io/)Weitere Informationen über Cybershoes finden Sie in diesem Video:https://youtu.be/zjKUV4M72Rk.Pressekontakt:united communications GmbHPeter Link, Elena Strzelczyk, Erdem MansurRotherstr. 19, 10245 BerlinTel.: +49 30 789076 - 0E-Mail: cybershoes@united.deOriginal-Content von: Cybershoes GmbH, übermittelt durch news aktuell