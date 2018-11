Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018: Team I - hat das Zahnrad neu erfunden (AUDIO)

Berlin-München (ots) -Hier Statements zum Projekt "Eine radikal neue Getriebegattung -Produktivitätssprünge für den Maschinenbau".Anmoderationsvorschlag:Der Maschinenbau - kaum ein Wirtschaftsbereich steht seitGenerationen so für das vielgerühmte Prädikat "deutsche Wertarbeit".Gut möglich, dass in diesem Jahr ein weiteres Kapitel hinzugefügtwird. Denn aus dem Norden Baden-Württembergs kommt eine Innovation,die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert ist. Dort habenEntwickler das Zahnrad neu erfunden.Beitrag / SprecherAls Jury des Deutschen Zukunftspreises im Frühjahr zum ersten Maldie Unterlagen über die neue Zahnrad-Getriebe-Technologie des Teamsder Firma Wittenstein auf den Tisch bekam, da war die Überraschungzunächst groß. Prof. Ulrich Bruhnke - einer der Juroren - erinnertsich.O-Ton Prof. Ulrich Bruhnke"Für uns war zunächst mal das Vorurteil: Getriebe sind fertigentwickelt. Die Zukunft spielt sich in der Software, in der Elektrik,in der Elektronik ab. Jetzt gab's einen ganz neuen Ansatz in derMechanik. Es greifen nicht mehr zwei oder drei Zähne ineinander,sondern es sind fast alle Zähne permanent im Eingriff. Dann wirderklärbar, dass hier sehr große Momente auf kleinstem Raum übertragenwerden können und dass das natürlich dann eine ganz andere Art vonGetriebe ermöglicht."SprecherIn der Tat: ob bei Effizienz, Leistungsstärke oder Verschleiß -das neue Getriebe, bei dem die Zähne auf allen Seiten laufendineinandergreifen, sorgt für erstaunliche Verbesserungen. Das istumso bemerkenswerter, als die letzten großen Innovationsschritte indiesem Bereich Jahrzehnte zurückliegen. Thomas Bayer, Leiter desInnovation Lab bei Wittenstein.O-Ton Dipl.-Ing. (FH) Thomas Bayer"Das Potential ist riesig. Wir stehen am Anfang einer neuenTechnologie. Der Maschinenbau, made in Germany, der ist ja unterhohem Preis- und Innovationsdruck. Und hier ergeben sich Chancen,wirklich fundamental neue Maschinen in ungeahnter Präzision undProduktivität zu bauen und da geht wirklich so eine neue Welt auf."SprecherNicht weniger als 120 Patente wurden für das neue Antriebssystemangemeldet. Für die Weiterentwicklung und Vermarktung gründete dasFamilienunternehmen ein eigenes Start-Up. Dieses sucht nun großePartner, um die Technologie bekannt zu machen und auszurollen. DieNominierung zum Deutschen Zukunftspreis kommt da zum richtigenZeitpunkt. Dr. Manfred Wittenstein:O-Ton Dr.-Ing. E. h. Manfred Wittenstein"Die Multiplikationswirkung, die davon ausgeht, wird uns alsmittelständisches Unternehmen auch nochmal über die Grenzen hinausWachstum bereiten und Aufmerksamkeit. Und damit können wir genau das,was wir erreichen wollen - neue Partnerschaften und neue Verbindungenherzustellen - besser erreichen, als wenn wir es mit unserer eigenenKraft machen würden!"SprecherEinen weiteren Antriebs-Effekt könnte es dann am 28. Novembergeben. Denn dann entscheidet in Berlin die Jury, ob aus derNominierung für das Team vielleicht noch mehr wird - nämlich derGewinn des Deutschen Zukunftspreises 2018.Weitere Podcast- und O-Ton Materialien stehen in der Mediathek desDeutschen Zukunftspreises honorarfrei zur Verfügung.http://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/mediaDie Bekanntgabe des Gewinnerteams und die Verleihung des DeutschenZukunftspreises 2018 durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierfindet in der Preisverleihung am 28. November 2018 in Berlin statt.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell