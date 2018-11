Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018: Team II - sorgt für einen lebensrettenden Schutz bei Infektionen (AUDIO)

Berlin-München (ots) -Hier Statements zum Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem -die lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren".Anmoderationsvorschlag:Knochenmarks-Transplantationen gehören als solche schon zu denkomplexesten medizinischen Eingriffen. Doch auch in der Zeit danachdrohen dem Patienten Gefahren. Speziell ein Virus hat für viele derBetroffenen bislang häufig tödliche Folgen. Nicht nur für sie dürftedaher eine Entwicklung von höchster Bedeutung sein, die jetzt für denDeutschen Zukunftspreis nominiert worden ist.Beitrag / SprecherCM-Virus heißt die tödliche Bedrohung, gegen die es lange Zeitkein wirksames Mittel gab. Bis sich Prof. Helga Rübsamen-Schaeff mitihren Mitstreitern von der AiCuris GmbH der Sache annahm.O-Ton Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff"Es ist also ein Medikament, das gegen einen Virus gerichtet ist,was jeder Zweite von uns hat - also weitverbreitet ist. Die meistenMenschen wissen's nicht, weil - solange das Immunsystem intakt ist,macht es auch keine Probleme. Wenn Sie aber zum Beispiel eineKnochenmarksspende bekommen müssen, haben Sie für eine gewisse Zeit -etwa 100 Tage - null Immunschutz. Und wenn Sie dann gleichzeitigTräger des Virus sind, kann es Sie umbringen. Und in dieser Situationgab es nichts, was man geben konnte. Und wir haben uns eben auf dieFahnen geschrieben, da etwas Neues zu entwickeln. Und das hatfunktioniert."SprecherDas CM-Virus ist aber nicht nur fürKnochenmarks-Transplantations-Patienten ein ständigerUnsicherheitsfaktor. Auch bei anderen Eingriffen oder Krankheiten,bei denen das Immunsystem geschwächt ist, schlägt es zu. Sei es beiHIV-Patienten oder auch bei Neugeborenen, die von der Mutterinfiziert werden. Daher sei das Potential der Erfindung weitausgrößer einzustufen, sagt Dr. Holger Zimmermann, der CEO der AiCuris.O-Ton Dr. rer. nat. Holger Zimmermann"Man hat natürlich lange dafür gearbeitet - aber es war natürlichnicht das Ziel, für den Zukunftspreis nominiert zu werden. Es istaber eine tolle Sache zu sehen, dass die Arbeit, für die man so langegekämpft hat, offensichtlich wertgeschätzt wird und was Besonderesist."SprecherDabei hätte schon alles vorbei sein können, bevor es richtiglosging. Erste Forschungsarbeiten und etliche bereitserfolgversprechende Wirkstoffentwicklungen entstanden nämlich unterdem Dach von Bayer.Doch der Konzern entschied 2006, aus derInfektionsforschung auszusteigen. Das Nominierten-Team stand alleinda, probierte es daraufhin selbst, indem es eine eigene Firmagründete und dafür Investoren suchte. Prof. Ulrich Bruhnke, Mitgliedder Jury des Deutschen ZukunftspreisesO-Ton Prof. Ulrich Bruhnke"Das ist schon bemerkens- und erwähnenswert, sogar bewundernswert,wenn jemand sagt, ich stehe so zu meiner Idee, dass ich jetztwirklich auch die Gelder beschaffe im Markt, dass Investoren dieGelder bereitgestellt haben - und zwar in nicht unerheblicher Höhe -und auch das verdient Respekt und Honoration."Weitere Podcast und O-Ton Materialien stehen in der Mediathek desDeutschen Zukunftspreises honorarfrei zur Verfügung.http://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/mediaDie Bekanntgabe des Gewinnerteams und die Verleihung des DeutschenZukunftspreises 2018 durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierfindet in der Preisverleihung am 28. November 2018 in Berlin statt.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell