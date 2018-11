Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018: Team III - bietet Lösungen für eine nachhaltige Energiewirtschaft (AUDIO)

Berlin-München (ots) -Hier Statements zum Projekt "Flüssige Wasserstoffspeicher -Wegbereiter einer zukünftigen Wasserstoffgesellschaft".Anmoderationsvorschlag:Die Energiewende gehört zu den größten Herausforderungen derzeitin Deutschland. Ehemalige Zielgrößen können nicht erreicht werden,wesentliche Infrastrukturfragen sind noch nicht geklärt. Mit derInnovation eines Teams, das jetzt für den Deutschen Zukunftspreisnominiert worden ist, kommt nun aber ein Player mit erstaunlichenLösungsansätzen in den Markt, der eigentlich schon totgesagt war.Beitrag / SprecherWasserstoff - welche Hoffnungen waren damit schon verbunden? Aberauch wie viele gescheiterte Business-Modelle? Drei Erlanger Forschersorgen nun für ein Comeback. Ihnen gelang es nämlich, denhochexplosiven Stoff in einer Flüssigkeit zu binden und bei Bedarfwieder zu entnehmen. Mit dem Ergebnis, dass die Jury des DeutschenZukunftspreises das Projekt dieses Jahr auf die Nominierten-Listenahm. Juror Prof. Ulrich Bruhnke:O-Ton Prof. Ulrich Bruhnke"Wasserstoff ist natürlich mit die sauberste Form einesEnergieträgers, weil das Abfallprodukt dann Wasser, Wasserdampf ist.Das ist der Traum der Menschheit, das zu realisieren. AberWasserstoff selbst ist gefährlich. Und jetzt eine Möglichkeit zufinden, den Wasserstoff zu speichern, ist hochinteressant."SprecherViele offene Fragen der Vergangenheit scheinen in der Tat gelöst.Der gebundene Wasserstoff lässt sich ungefährlich transportieren, istnicht aufwendig einer Kühlung oder Kompression zu unterziehen.Bestehende Infrastrukturen könnten genutzt werden. Und: Wasserstoffkönnte eine der Speicher-Technologien der Zukunft sein. AusreichendArgumente für starkes Wachstum, wie Daniel Teichmann vomNominierten-Team berichtet.O-Ton Dr.-Ing. Daniel Teichmann"Also wir sind jetzt in den letzten Jahren - Stand heute - auf so65-70 Mitarbeiter angewachsen, alle vor Ort in Erlangen, die meistenrelativ hochqualifizierte Absolventen der Universitäten, aber auchFacharbeiter. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es ein Produkt fürdie Weltmärkte ist, was natürlich auch entsprechende Marktaktivitätenin anderen Ländern beinhaltet."SprecherNächstes Ziel ist es, die wasserstoffreiche Trägerflüssigkeit inSchiffen, Zügen, LKW und Bussen als emissionsfreien Treibstoff zunutzen. Die Verwirklichung einer Vision ist näher als vielleicht jezuvor, die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis für dieForscher aus Erlangen ein wichtiger Schritt. Prof. PeterWasserscheid.O-Ton Prof. Dr. rer. nat. Peter Wasserscheid"Wir arbeiten ja an einer Technologie, die ein Schlüsselelementeiner zukünftigen Wasserstoffgesellschaft sein könnte. Das ist jetztein Ansporn, da weiter zu machen und tatsächlich einen großen Beitragleisten zu können, um eben emissionsfreie Energieversorgungrealisieren zu können."Weitere Podcast und O-Ton Materialien stehen in der Mediathek desDeutschen Zukunftspreises honorarfrei zur Verfügung.http://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/mediaDie Bekanntgabe des Gewinnerteams und die Verleihung des DeutschenZukunftspreises 2018 durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierfindet in der Preisverleihung am 28. November 2018 in Berlin statt.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell