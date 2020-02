"Nolans bester Film bisher!" (The Guardian): Free-TV-Premiere "Dunkirk" am Sonntag auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) - 17. Februar 2020. "Dark Knight"-Maestro Chris Nolan machtkeine halben Sachen bei der Verfilmung einer der größten Rettungsaktionen derWeltkriegsgeschichte. Im Mai 1940 sitzen über 300.000 britische Soldateneingekesselt in der kleinen französischen Hafenstadt Dunkerque (engl. Dunkirk)fest und warten in ständiger Angst vor einer deutschen Offensive schutzlos amStrand auf ihre Evakuierung. Nolan seziert die Schrecken des Krieges mitdüsterer Kühlheit, die einem den Angstschweiß auf die Stirn treibt ... ProSiebenzeigt "Dunkirk" am Sonntag, 23. Februar 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV."Dunkirk" (OT: "Dunkirk") Am Sonntag, 23. Februar 2020, um 20:15 Uhr Zum erstenMal im Free-TV USA/GB 2017 Genre: Drama Regie: Christopher NolanPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Senior Redakteur /stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PRFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.presse-prosieben.deBildredaktion:Alexandra Schmitt Tel. +49 [89] 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.com&Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4522690OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell