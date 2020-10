Nokia: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Keine gute Figur machten die Bullen im späten August und September bei der Nokia-Aktie. Der Kurs, der am 4. August noch auf ein Hoch bei 4,35 Euro angestiegen war, ging in eine steile Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 25. September auf ein Tief bei 3,21 Euro. Von hier aus starteten die Bullen in den vergangenen Wochen einen neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung