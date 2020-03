Nokia: Das wird ganz speziell!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Seit Lizenznehmer HMD Global 2017 die Geschicke bei den Smartphones von Nokia in die Hand nahm, hatte sich einiges positiv bewegt. 2018 war ein außerordentlich verkaufsstarkes Jahr, doch Counterpoint Research zufolge hat HMD 2019 fast ein Drittel weniger Nokia-Smartphones verkauft als im Vorjahr. Trotz des abgesagten Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar, will HMD das im neuen Jahr mit neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



