Nokia: was gibt es Neues in Sachen Smartphone-Comeback?

seit heute ist das Smartphone Nokia 6 offiziell in China erhältlich. Vertrieb und Produktion werden allerdings nicht mehr vom einstigen Weltmarktführer bei Mobiltelefonen übernommen, vielmehr hat der finnische Kooperationspartner HMD Global die Lizenzrechte erworben. Ob das neue Modell auch auf den europäischen Markt kommt, ist zur Zeit noch unklar. Mittlerweile sind bereits mehr al 1 Million Registrierungen für das Gerät in China eingegangen. Mit Spanung wird nun auf den Mobile World Congress (MWC) 2017 in Barcelona gewartet, der Ende Februar stattfinden wird. Dort soll es nämlich zur Ankündigung weiterer neuer Handymodelle von Nokia kommen. An Innovationsgeist mangelt es den beiden Partnern offenbar nicht, schließlich wurde erst kürzlich gemeldet, dass man plant, sogar ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen.

Wie sehen die neuen Modelle aus?

Auch ein High-End Gerät namens Nokia 8 soll in Planung sein. Aktuell befindet sich Nokia noch in Lizenzstreitigkeiten mit dem Wettbewerber Apple. Diese sind noch nicht ausgestanden und könnten sich durchaus noch ein ganzes Jahr hinziehen, meint Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity. Durch das Lizenzgeschäft könnte das Margenziel jedoch erreicht werden. Zwischenzeitlich war die Handysparte an Microsoft verkauft worden.

