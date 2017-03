Nokia stellt sich neu auf! (Teil 2)

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

wie berichtet, hat Nokia in einer Börsenmitteilung Änderungen an seiner Organisationsstruktur und seiner Geschäftsführung (Group Leadership Team, GLT) bekannt gegeben. Nach der organisatorischen Umgestaltung widmen wir uns nun den personellen Änderungen, die ab dem 1. April 2017 wirksam sein sollen.

3 neue Mitglieder der Geschäftsführung

Igor Leprince, aktuell Executive Vice President Global Services, wird die Rolle des Präsidenten der neuen Geschäftseinheit Global Services übernehmen, die sich auf den Bereich Dienstleistungen konzentriert, der bislang der Division Mobile Networks zugeordnet war. Monika Maurer, zurzeit Chief Operating Officer (COO) von Fixed Networks, wird die Position des Group COO übernehmen. Leprince und Maurer rücken zudem in das GLT und berichten direkt an Nokia-Chef Rajeev Suri. Marcus Weldon, derzeit Präsident von Nokia Bell Labs und Chief Technology Officer, wird diese Aufgaben beibehalten, sich aber ebenfalls der Geschäftsführung anschließen und an Suri berichten.

Elhage verlässt Nokia

Marc Rouanne, derzeit Chief Innovation und Operating Officer, wird Präsident der Geschäftseinheit Mobile Networks und zeichnet verantwortlich für mobile Produkte und Lösungen, darunter 4G, 5G und Cloud Core. Rouanne bleibt im GLT. Das Gleiche gilt für Kathrin Buvac, Chief Strategy Officer, sowie Barry French, Chief Marketing Officer, die aber beide zusätzliche Aufgaben übernehmen werden.

Samih Elhage wird hingegen zum 1. April 2017 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Nach der weitgehend abgeschlossenen Integration von Alcatel-Lucent hat Elhage beschlossen, Nokia zu verlassen, um neuen Perspektiven nachzugehen, wie das Unternehmen berichtet.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.