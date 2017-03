Nokia stellt sich neu auf! (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia hat jetzt in einer Börsenmitteilung Änderungen an seiner Organisationsstruktur und seinem Group Leadership Team (GLT) bekannt gegeben, die ab dem 1. April 2017 wirksam werden sollen. Die Änderungen sind laut Nokia-Chef Rajeev Suri darauf ausgelegt, die Umsetzung der Strategie des Telekommunikationskonzerns zu beschleunigen.

Umfassende Änderungen der Organisationsstruktur!

Die Änderungen der Organisationsstruktur scheinen umfassender Art zu sein. Sie sollen die finanzielle Leistungsfähigkeit von Nokia steigern, das Wachstum des Bereichs Dienstleistungen vorantreiben und die sich verändernden Kundenbedürfnisse im Sektor Mobilfunknetze bedienen, wie Suri erklärte. Zudem sollen sie dabei helfen, die Ziele in den Bereichen Kosteneinsparungen und laufende Transformationsprozesse zu erreichen sowie strategische Innovationen im Netzwerkgeschäft des Unternehmens ermöglichen.

Division Mobile Networks wird aufgespalten!

Die nun bekannt gegebenen organisatorischen Veränderungen beinhalten die Aufspaltung von Nokias Division Mobile Networks in zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verknüpfte Einheiten: Eine behält den Namen Mobile Networks und konzentriert sich auf mobile Produkte und Lösungen, während sich die andere Einheit, Global Services, auf den Bereich Dienstleistungen spezialisiert. Darüber hinaus soll der aktuelle Aufgabenbereich des Chief Innovation und Operating Officer (CIOO) aufgeteilt werden. Die laufenden operativen Aktivitäten sollen demnach der neu zu schaffenden Organisation des Chief Operating Officer (COO) zugeordnet werden, während der Chief Technology Officer von Nokia für die Innovationsaktivitäten und der Chief Strategy Officer des Konzerns für den Bereich Inkubation zuständig sein soll.

Welche personellen Änderungen Nokia plant, berichten wir in Teil 2.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.