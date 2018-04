Nokia steckt noch immer in den roten Zahlen - Hoffnung auf 5G

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

ESPOO (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Nokia hat nach wie vor mit sinkenden Umsätzen und Erträgen zu kämpfen.



Im Zeitraum Januar bis März gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 4,93 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag im finnischen Espoo mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem weiteren Minus gerechnet - nicht aber in diesem Ausmaß. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn sank zudem um ein Drittel auf 239 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel der Verlust mit 188 Millionen Euro immerhin deutlich geringer aus als ein Jahr zuvor.

Trotz des "herausfordernden" Jahresauftakts hielten die Finnen an ihrer Prognose für das Gesamtjahr fest. So will das Unternehmen auch weiterhin 1,2 Milliarden Euro an Kosten einsparen, wobei für den Übergang auf den künftigen Mobilfunkstandard 5G mit Einmalaufwendungen in Höhe von 100 bis 200 Millionen Euro kalkuliert wird. Nokia erhofft sich von der neuen Technik vor allem in der zweiten Jahreshälfte einen starken Wachstumsschub. Gerade im US-Markt sei hierfür mittlerweile eine steigende Nachfrage zu verzeichnen - bereits Ende des Jahres soll der neue Standard dort kommerziell genutzt werden. 2019 sollen dann auch andere Teile der Welt folgen.

Was das allgemeine Netzwerkgeschäft angeht, erwartet Nokia sogar eine bessere Entwicklung als der restliche Markt. Er sei "äußerst überzeugt, dafür gut aufgestellt zu sein", sagte Unternehmenschef Rajeev Suri./kro/bgf/jha/