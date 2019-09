Nokia: Das soll es nicht gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia war eigentlich so etwas wie eine tote Marke. Nach dem Niedergang im Mobilfunkbereich war es alleine HMD Global zu verdanken, dass der Name mittlerweile wieder einen guten Ruf genießt: Mit ebenso hochwertigen wie günstigen Smartphones – und purem Android als Betriebssystem – hat der neue Lizenznehmer für Nokia in lediglich zwei Jahren wieder einen ordentlichen Marktanteil zurückerobert. Und zwar weltweit.



