Nokia: Zu schnell geschossen?

Erst vor gut einer Woche stellte HMD Global das neue Nokia 9 PureView auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vor. Das Herausragende: Gleich fünf Kameras sind in dem Smartphone verbaut, das ist bislang einsamer Rekord. Die Linsen von Zeiss sollen fünf Aufnahmen gleichzeitig machen, zwei in Farbe und drei in Monochrom, um diese im Anschluss zu einem Foto mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.