Nokia: Das sah schon mal besser aus!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Nokia, denn das Unternehmen konnte in der vergangenen Woche unter dem Strich deutliche Kursgewinne verbuchen. Doch aus charttechnischer Sicht hat sich eine wichtige Hürde in Höhe von 5,- Euro aufgetan. Frank Holbaum hat sich angeschaut was es damit auf sich hat.

Das Problem! Die Grenze von 5,- Euro konnte nicht überwunden werden und aus charttechnischer Sicht besteht die Gefahr, dass die Kurse massiver abgeben und den bisherigen Halt zwischen 4,30 Euro und 4,50 Euro erneut testen. Hier könnte gar die Gefahr zu einem neuen Tief bestehen.

Abwärtstrend in Sicht? Erst am 15. November 2016 erreichte die Aktie das aktuelle 3-Jahres-Tief in Höhe von 3,83 Euro. Bis dahin hat der Wert noch einen Vorsprung von etwa 30 %. Ein erneutes Scheitern an der 5-Euro-Hürde könnte nun durchaus den Abwärtstrend einläuten.

Unsicherheitsfaktor! Da bis 4,30 Euro kaum nennenswerte Unterstützungen in Sicht sind, wären auch 4,- Euro denkbar, weshalb der Aufwärtstrend noch nicht sicher ist.

Kann die Nokia-Aktie die Hürde von 5,- Euro überwinden und wieder nach oben klettern? Oder sackt die Aktie in Richtung 4,- Euro ab? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.