Nokia: Das sagen die Analysten!

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Nokia, denn nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, auf den Handymarkt zurückkehren zu wollen, war es erstmal still geworden um Nokia. Nun haben sich einige Analysten zur möglichen Zukunft des Unternehmens geäußert. Ethan Kauder hat dies in der letzten Woche für uns angeschaut. Die wichtigsten Analystenmeinungen, die letzte Woche Nokia und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Bisher nur heiße Luft? Nokia, einstiger Weltmarktführer in Sachen Mobiltelefone hat mit der Ankündigung, wieder auf den Handymarkt zurückzukehren, für Aufsehen gesorgt. Doch Kursgewinne oder auch nur adäquate Begeisterung waren bisher nicht zu merken.

Analystenmeinungen! Analyst Jia Men Neoh von S&P Global beurteilt das Ergebnis des vierten Quartals als überraschend gut, denn die vernünftige Sparpolitik des Konzerns habe sich bezahlt gemacht. Zudem würden künftige Investitionen dem Umsatz wieder auf die Sprünge helfen. Ebenfalls positiv überrascht von den Gewinnen des Schlussquartals aus 2016 zeigte sich Robert Sanders von der Deutschen Bank und auf lange Sicht sollte sich die Lage weiter stabilisieren. Eine andere Meinung vertritt man bei der Schweizer Großbank UBS. Hier will man das Jahr 2016 möglichst schnell vergessen und dafür den Blick nach vorn richten. Auch Alexander Duval von Goldman Sachs hat sein Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau angesiedelt.

Hier die Übersicht der neue Analystenempfehlungen, die Ethan Kauder am 7. Februar zusammengestellt hat. im Überblick:

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

UBS: „Buy“ – 6,60 Euro (+48 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 6,00 Euro (+34 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 5,50 Euro (+23 %)

S&P Global: „Buy“ – 5,00 Euro (+12 %)

Morgan Stanley: „Equal-weight“ – 5,00 Euro (+12 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 4,80 Euro (+7 %)

