Nokia: Das macht Hoffnung!

HMD Global hat als Lizenznehmer der Nokia-Smartphones ein überaus erfolgreiches Jahr erlebt. Die Zuwachsraten auf dem weltweiten Markt waren enorm. Vor allem in Asien waren die ebenso schicken wie preiswerten Telefone mit purem Android begehrt, aber auch in Europa finden sich mehr und mehr Nokia-Fans. In der Schweiz hat sich die Marke bereits wieder den vierten Platz der Verkaufscharts zurückerobert. Nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.