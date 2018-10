Nokia: Das könnte sich lohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Auf den 16. Oktober warteten viele Fans der Nokia-Smartphones aus dem Hause HMD Global mit großer Spannung. Dann sollte ein neues Modell in Peking präsentiert werden. Und wie an dieser Stelle bereits vermutet, stellte der finnische Hersteller tatsächlich das Nokia X7 vor. Anders als bei den kleineren Schwestermodellen X5 und X6, die ausschließlich in Fernost zu Megasellern wurden, soll das X7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.