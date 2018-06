Nokia: Das ist Kult!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Für die einen ist es ein nettes Gimmick, für die anderen absolut Kult: Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hatte HMD Global Ende Februar die Neuauflage des Nokia 8110 vorgestellt ? und nun kann es tatsächlich für knapp 90 Euro in allen gängigen Onlineshops bestellt werden. Das 4G-Modell kommt mit demselben Schiebe-Mechanismus wie sein Vorbild daher und ist in den ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.