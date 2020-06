Nokia: Das ist der Gegner!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Marke Nokia hat sich ihren Platz in der Smartphone-Welt zurückerobert, seit 2016 HMD Global als Lizenznehmer das Heft in die Hand nahm. Seit einiger Zeit allerdings ist der Aufschwung ein wenig ins Stocken geraten. Insbesondere der aufstrebende chinesische Anbieter Xiaomi nahm den Finnen wieder Marktanteile ab. Mit drei neuen Nokia-Modellen wollte HMD in diesem Jahr erneut angreifen. Doch das Vorhaben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



