Nokia: Das ist die Antwort!

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass das Nachfolgemodell des Nokia 9 PureView wohl erst im Herbst 2020 erscheinen wird. Lizenznehmer HMD Global wollte das Telefon eigentlich auf dem Mobile World Congress in Barcelona im Februar vorstellen. Laut Medienberichten aber will HMD das nächste Nokia-Flaggschiff mit einem besseren Prozessor auf den Markt bringen, an der veralteten Technik im Vorgänger gab es ...



