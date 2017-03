Nokia mit entscheidendem Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Lieber Leser,

das Unternehmen Nokia konnte jetzt die 5,00-Euro-Hürde überwinden. Knapp, aber entscheidend ist damit der Weg in den Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht bestätigt worden. Die Hürde von 5,00 Euro könnte jetzt den Weg für neue Kursgewinne freimachen, da sich kaum kurzfristige Barrieren ausmachen lassen. Technische Analysten verweisen zudem darauf, dass die Aktie in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht hat oder zuletzt verteidigte.

Nokia: 10 % Plus in einem Monat

Bemerkenswert ist aus Sicht der technischen Analysten vor allem der hohe Gewinn binnen der zurückliegenden vier Wochen. Mehr als 10 % Kursgewinn zeigen, dass die Aktie eine Aufwärtstrallye gestartet hat. Seit Jahresanfang ist der Kurs damit im Plus, nachdem sich der Kursverlauf zwischenzeitlich etwas zäher zeigte.

Die Abstände zu den trendentscheidenden gleitenden Durchschnittskursen betragen in kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen bis zu gut 8 %, im mittelfristigen Zeitraum sogar 13 %. Lediglich die langfristige Trendanalyse steht formal noch auf wackligeren Füßen, da Nokia auf den GD200 lediglich gut 8 % Vorsprung erworben hat.

Charttechnisch ist durch den Sprung auf mehr als 5,00 Euro die frühere Hürde zu einer Unterstützung mutiert. Daher ist Nokia wieder im eindeutig grünen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.