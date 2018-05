Nokia: Das bricht jeden Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Dass viele Fans auf das Nokia X6 gewartet haben, war klar. Was mit dem neuen Mittelklasse-Smartphone von HMD Global gerade in China abgeht, übertrifft aber jede Erwartung – und jeden Rekord: Am ersten Tag war das X6 innerhalb von zehn Sekunden ausverkauft, die 700.000 Exemplare bedeuteten schon am Montag einen Nokia-Rekord. Mit der zweiten Tranche am Freitag allerdings knackte HMD Global ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.