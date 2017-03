Nokia: Zwei kursrelevante Merkmale zu wenig beachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Lieber Leser,

die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia befindet sich zwar seit rund drei Monaten im Erholungsmodus. Damit sind seither allerdings gerade einmal die Verluste wettgemacht worden, zu denen es in den Wochen davor gekommen ist. Nachrichten, die als Kurstreiber dienen könnten, suchen die Anleger derzeit vergebens.

Da scheint es im Moment auch wenig zu helfen, dass die Analysten dem Nokia-Titel noch Einiges an Aufwärtspotenzial zugestehen. Zu diesen gehört beispielsweise Francois Meunier von der US-Investmentbank Morgan Stanley. Der Experte weist auf zwei Merkmale hin, die seiner Meinung nach noch nicht ausreichend vom Kurs reflektiert wurden. So seien die Aussichten der Finnen gut, was das kürzlich neu belebte Geschäft mit Mobiltelefonen betrifft. Außerdem verfüge das Unternehmen auch über vielversprechende Patente.

Auch Gareth Jenkins (UBS) sieht beim Aktienkurs noch Luft nach oben. Der Nokia-Titel gehört für ihn zu den Favoriten der Branche, was an der zu erwartenden Profitabilität liege. Der Mobile World Congress in Barcelona sei in dieser Hinsicht eine äußerst aufschlussreiche Veranstaltung gewesen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

UBS: „Buy“ – 6,60 Euro (+33 %)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 5,70 Euro (+15 %)

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Ethan Kauder.