Nokia: Wie sind nun die Aussichten einzuschätzen?

Nokia ist zum Ende der vergangenen Woche noch einmal etwas stärker geworden. Charttechniker gehen jedoch weiterhin davon aus, dass sich die Aktie auf dem absteigenden Ast befindet. Denn bei einem weiteren Verlust von rund 10 % würde sich ein tiefer Graben auftun. Im Einzelnen: Das Plus von 0,6 % zum Ende der Vorwoche katapultierte Nokia noch nicht weit genug nach oben. Das Chartbild zeigt unverändert einen längerfristigen Abwärtstrend, der allerdings in den vergangenen Tagen bei etwa 4,10 bis 4,20 Euro zunächst zum Stehen kam. Die Kursbilanz liest sich dennoch verheerend: Innerhalb von einer Woche sind 2 % abgegeben worden. Binnen zweier Wochen hat Nokia sogar mehr als 4 % verloren. Innerhalb eines Monats ging es um 17 % nach unten. Und am 14. November fiel die Aktie auf ein neues 6-Monats-Tief bei 4,09 Euro.

Das bedeutet, dass die Aktie bei einem Abrutschen unter diese Marke das derzeitige 4-Jahres-Tief bei 3,83 Euro vergleichsweise schnell erreichen könnte. Diese Untergrenze könnte dann wiederum eine Unterstützung darstellen. Fielen die Notierungen aber noch weiter, wäre bis zu 2,11 (!) Euro keine Unterstützung mehr sichtbar. Nach oben hin befindet sich zumindest bei der runden 5-Euro-Marke eine starke Barriere, die den Kurs einbremsen könnte. Wirtschaftlich orientierte Bankanalysten lassen sich öffentlich nicht entmutigen. 85 % plädieren für einen „Kauf“, 15 % wollen „halten“, niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten konstatieren, dass sich der Wert in einem massiven Abwärtstrend befindet. Gut 25 % Rückstand auf den GD200 deuten die Stärke dieses Negativtrends an. Hier liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.