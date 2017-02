Nokia: Wie der einstige Branchenprimus den Handymarkt aufmischen will!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

wirtschaftlich wird die Neuauflage des Kulthandys 3310 – so sie überhaupt kommt – für Nokia sicher nicht der ganz große Wurf. Allerdings präsentieren die Finnen auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona auch drei neue Smartphones, mit denen der einstige Branchenprimus die Hoffnung verbindet, auf dem Markt für Mobilfunktelefone endlich wieder eine nennenswerte Rolle zu spielen.

Smartphones für Sparfüchse

Mit den Geräten Nokia 3, 5 und 6 will das Unternehmen Kunden gewinnen, die nicht gewillt oder in der Lage sind, für ein Smartphone 500 oder 600 Euro auszugeben. Das Topmodell 6, das in China bereits auf dem Markt ist, soll in Europa 249 Euro kosten. Die kleineren Brüder kann man für 199 bzw. 149 Euro erwerben. Dass man für dieses Geld keine Hightech-Handys vom Feinsten erwarten kann, versteht sich von selbst. Aber immerhin sollen die drei Smartphones mit dem aktuellen Betriebssystem Android 7 Nougat laufen. Die schlechteste Idee ist der Versuch, sich im billigen bis mittleren Preissegment zu positionieren sicher nicht. Denn im Hochpreissektor hat Nokia gegen die Platzhirsche Samsung und Apple kaum Chancen.

Gerüchte über Tablet mit 18,4 Zoll Bildschirmdiagonale

Überdies gibt es Gerüchte, dass Nokia ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von 18,4 Zoll vorstellt. Zum Vergleich: Das iPad Air misst 10 Zoll, das iPad Mini gerade mal 8 Zoll. Bestätigt wurde die Information von den Finnen bislang nicht. Damit ist die Annahme, dass ein solches Tablet wirklich kommt, sehr spekulativ. Zu einem vernünftigen Preis ließe sich allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gute Anzahl dieser Geräte absetzen.

Falls Sie daran glauben, dass die neuen Nokia-Smartphones ein Erfolg werden, können Sie sich auf dem aktuellen Kursniveau auf jeden Fall eine kleine spekulative Position an Nokia-Aktien zulegen, auch wenn der Abwärtstrend seit Frühjahr 2015 unverändert intakt ist.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

