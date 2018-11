Nokia: Was sagen die Analysten zur Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, wie es derzeit um die Nokia-Aktie steht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 16.11.2018 um 02:20 Uhr notierte Nokia an der heimatlichen Börse Helsinki in der Branche „Kommunikationsausrüstung“ bei einem Kurs von 5,11 EUR. Die Entwicklung! In den letzten 12 Monaten gab es 3 „Buy“-, 5 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen und im vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.