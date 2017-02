Nokia – Wann startet die nächste Kaufwelle?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia macht es in diesen Wochen wirklich spannend. Es wurden einige neue Smartphones angekündigt, die dem einstigen Weltmarktführer das Comeback bescheren sollen. Jüngst sollen neben dem neuen Flaggschiff P1 in Russland auch noch weitere mögliche neue Nokia-Modelle aufgetaucht sein, die dort zertifiziert worden sein sollen. Die ab dem 27. Februar anstehende MWC 2017 in Barcelona könnte also dieses Jahr richtig spannend werden.

Am 2. Februar hat Nokia schließlich noch die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016 veröffentlicht. Der Umsatz sank insgesamt um beachtliche 13 Prozent auf 6,72 Milliarden Euro. Der Gewinn entwickelt sich jedoch besser und sank auf 12 Cent je Aktie. Da hier die Analysten durchweg mit einem deutlich tieferen Gewinn von nur 7 Cent je Aktie gerechnet hatten, kann das schon als gute Nachricht verbucht werden.

In der Summe verlief die erste Februarwoche für Nokia damit positiv und der Aktienkurs stieg leicht um 2,85 Prozent. Das alleine ist noch keine Meldung wert. Doch wenn Sie sich ansehen, um was es hier jetzt charttechnisch geht, sollten alle Nokia-Fans ab jetzt aufpassen.

Im Wochen-Chart befindet sich die Aktie noch klar und deutlich im seit über 2 Jahren laufenden Abwärtstrend. Jedoch zieht sich die Schlinge zugunsten der Nokia-Bullen hier jetzt immer mehr zusammen. Drei Dinge sind hier besonders wichtig:

1. Der Test der grünen Unterstützungszone im November 2016. Von der dort aus nahm die Aktie, nach einem leichten Fehlausbruch aus der nach unten gerichteten Konsolidierung, wieder Fahrt auf.

2. Der Abwärtstrend, der bei ca. 4,55 EUR verläuft.

3. Die potentielle umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wovon mit dem Wochen-Tief bei 4,15 die rechte Schulter komplettiert wurde.

In der Summe ist das Chartbild damit in der Tat explosiv. Jetzt fehlt nur noch die Initialzündung und Nokia könnte noch im Februar mit dem Sprung über den besagten Abwärtstrend das erste richtige Kaufsignal seit Jahren generieren. Die dann denkbaren Kursziele sind heute schon abgesteckt und liegen grob zwischen 6,68 bis 8 EUR.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

