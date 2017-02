Nokia: Totgesagte leben länger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

der Knochen kommt zurück! Rasend schnell verbreitete sich die Nachricht, dass 2017 das Nokia 3310 wieder auf den Markt kommen soll. Im aktuellen Marktumfeld ist das ein Appell an die Nostalgiker der Smartphonegeneration. Für unsere jüngeren Leser: Das Nokia 3310 ist ein Handy. Die Funktionen umfassen das Telefonieren, SMS-schreiben, einen schwarz-weißen Bildschirm und Tasten. Es steht im Ruf, „unkaputtbar“ zu sein und eine extrem lange Akkulaufzeit zu haben. Tatsächlich bringt jedoch nicht Nokia selbst das Handy wieder auf den Markt, sondern der finnische Lizenznehmer HMD Global Oy. Das Gerät soll im Verkauf 59 Euro kosten.

Neben dem Nokia 3310 kommt dieses Jahr ein weiteres Modell in die Läden: das Nokia 150. Dieses wartet mit ähnlich rudimentären Funktionen auf, hat aber immerhin einen Farbbildschirm.

Streit mit BlackBerry!

Nokia versucht nicht nur, mit alter Technik zu punkten, es läuft aktuell auch noch ein Patentstreit mit BlackBerry. Die Kanadier behaupten, dass Nokia ein Netzwerkteil ohne Lizenz verwendet hat. Das Bauteil wird für den mobilen Kommunikationsstandard 3GPP benötigt. Nokia teilte mit, die Anschuldigungen zu prüfen und sie gegebenenfalls abwehren zu wollen.

