Nokia: Technisches Verkaufssignal?

Lieber Leser,

Anleger halten sich beim Kauf der Nokia Aktie weitestgehend zurück. Das hat sowohl fundamentale als nun auch bald womöglich markttechnische Gründe. Fundamental haben wir das Unternehmen kurzfristig im Rahmen einer anderen Analyse beleuchtet. Zusammenfassend kann man sagen: Nichts ist kurz- bis mittelfristig so wirklich klar bei Nokia. Und wenn Anleger etwas hassen, dann ist das Unklarheit. Die Tendenz ist dann mehr abwärts als in die andere Richtung. Zusätzlich könnte nun ein technisches Verkaufssignal eintreten.

Death Cross auf Wochenbasis

Seit 2012 hat sich die Aktie an einem Turn-Around versucht. Dieser scheint aktuell, trotz der seit 2015 bestehenden Abwärtstendenz, rein aus der markttechnischen Perspektive noch intakt zu sein. Zuletzt hat sich der Kurs in Richtung obere Trendkanalbegrenzung vorgewagt und nur ein Ausbruch über 5,50 Euro je Aktie, könnte auf die Fortsetzung des Turn-Arounds hindeuten. Das Problem ist nur, dass die beiden langfristigen Wochendurchschnitte aktuell eine Konstellation erreichen, die ein technisches Verkaufssignal andeuten könnte. Dabei schneidet der 100-Wochendurchschnitt den 200-Wochendurchschnitt von oben. Diese Konstellation wurde zuletzt im Rahmen des Abverkaufs in 2009 verzeichnet. Der Kurs verlor danach ca. 87 %. Man sollte dieses Signal jedoch nicht per se überbewerten, sondern darauf achten, ob sich eine Seitwärtsphase anschließt. Sollte der Kurs trotz des Signals in Kürze den Kursbereich bei 5,50 Euro je Aktie überschreiten und damit erneut die beiden Wochendurchschnitte, dann dürfte das Signal seine Validität verlieren.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.