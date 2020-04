Nokia: Tatsächlich geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Reaktivierung der Nokia-Smartphones durch den neuen Lizenznehmer HMD Global 2017 ließ sich hervorragend an. 2018 schaffte es das finnische Unternehmen quasi aus dem Stand in einzelnen Ländern gar in die Verkaufs-Top 5, in der Schweiz etwa lag man zeitweilig vor Sony oder LG. Anfang des Jahres allerdings wurde bekannt, dass HMD 2019 deutlich weniger Nokia-Telefone absetzen konnte. Und doch hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung