Nokia: Short-Investoren freuen sich!

Liebe Leser,

Nokia hat eine weitere Duftmarke auf dem Weg nach unten gesetzt. Die Aktie befindet sich auf dem Weg Richtung 4 Euro und damit in einem starken chartttechnischen Abwärtstrend. Die Kurse wirkten zuletzt wieder etwas stabiler, nun aber geht es aus charttechnischer Sicht wahrscheinlich deutlich nach unten. Denn: Große Unterstützungen sind derzeit nicht wahrnehmbar. Die Kurse sind in den vergangenen vier Wochen um mehr als 15 % nach unten gestürzt. Das nächste greifbare Tief befindet sich bei 4,19 Euro, dem 6-Monats-Tief vom 30. Oktober. Darunter würde bereits das aktuelle 4-Jahres-Tief von 3,83 Euro warten. Dies war am 15. November markiert worden. Das Abwärtspotenzial beläuft sich auf mächtige mehr als 9 %.

Darunter wäre sogar ein sehr tiefer Absturz denkbar, da die Aktie hier derzeit keine Haltezonen mehr vorweisen kann. Fundamental orientierte Analysten können zwar keine nennenswerten Argumente für den Kauf der Aktie benennen. Dennoch sind aktuell 85 % der Meinung, Nokia sei ein „Kauf“. 15 % wollen „halten“, während niemand „verkauft“.

Nokia: Klarer Abwärtstrend

Auch technisch orientierte Analysten sind der Meinung, die Aktie sei ein klarer „Verkauf“. Denn: Die Kurse sind derzeit in jeder zeitlichen Dimension im Baisse-Modus. Der Abstand zu den gleitenden Durchschnittskursen ist mit bis zu 17 % groß. Ein klarer Verkauf!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.