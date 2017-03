Nokia: Nun wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Lieber Leser,

zuletzt konnte das frühere Kultunternehmen Nokia sehr deutlich Boden gutmachen. Binnen vier Wochen stieg der Aktienkurs um mehr als 8 % und überwand dabei eine bedeutende Marke. Wichtig sind aus charttechnischer Sicht Kurse um 5,00 Euro. Inzwischen kletterte der Titel darüber und erreichte jetzt annähernd sein 6-Monats-Hoch bei 5,16 Euro. Nun wird es spannend.

Nokia kurz vor dem 12-Monats-Hoch

Steigt die Aktie auch über diesen Kurs, dann rückt das 12-Monats-Hoch von 5,54 Euro in den Vordergrund. Bis dahin fehlen Nokia noch knapp 8 %. Diese Differenz ist angesichts der jüngsten Kursgewinne binnen vier Wochen jedoch auch schnell zu überwinden. Technische Analysten verweisen darauf, dass Nokia in allen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht hat.

Am deutlichsten gelang der Sprung über den GD100, an dem sich der mittelfristige Trend ablesen lässt. 15 % Vorsprung bedeuten, dass Nokia aus Sicht der technischen Analyse lediglich ein geringeres Rückschlagpotenzial hat. Auch Charttechniker sehen nach dem steileren Anstieg sowie der Eroberung der 5-Euro-Hürde einen Aufwärtstrend. Die steigenden Kurse seit dem Zwischentief von Ende Februar in Höhe von etwa 4,15 Euro haben eine Aufwärtstrendgerade etabliert, die den Kurs auch kurzfristig stützen sollte.

Deshalb befindet sich Nokia unverändert im grünen Bereich.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Frank Holbaum.