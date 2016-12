Nokia: Neues Smartphone GELEAKT?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

es ist noch gar nicht lange her, da hat Nokia offiziell angekündigt, künftig wieder selbst Smartphones herstellen zu wollen. Details nannten die Finnen dabei kaum, doch in einem chinesischen Magazin sind jetzt mutmaßlich erste Fotos des neuen Modells aufgetaucht. Viel erkennen lässt sich darauf aber nicht. Wie so oft bei solchen Leaks sind die Aufnahmen von unterirdischer Qualität, obwohl im Jahr 2016 qualitativ hochwertige Kameras nahezu in jedem Gerät stecken. Etwas ungewöhnlich ist die Platzierung der Android-Tasten, die sehr weit unten am Gerät liegen, außerdem wollen Experten einen Fingerabdrucksensor erkannt haben.

Welche Chancen hat Nokia mit Smartphones?

Nokias neue Bestrebungen wurden in Fachkreisen mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Vielerorts wird angezweifelt, ob der einstige Platzhirsch es in Sachen Mobiltelefonen überhaupt mit Branchengrößen wie Apple und Samsung aufnehmen kann. Allerdings hält Nokia die Investitionen gering und lässt die Telefone zum größten Teil extern entwickeln und fertigen. Zumindest für den Moment wollen die Finnen wohl erstmal das Wasser testen. Allein der Markenname dürfte aber bei vielen Kunden noch eine nicht zu verachtende Zugkraft entwickeln. Es wäre deshalb vorschnell, Nokia frühzeitig abzuschreiben. Ein Comeback ist ohne Zweifel schwierig, aber eben nicht unmöglich. Die Chancen stehen mit Android definitiv besser als vor Jahren mit Symbian oder Windows Phone.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

