Nokia: Letzte Chance zum Einstieg?

Nokia ist, so scheint es zumindest, zurück. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar war der Stand umlagert wie seit Jahren nicht mehr. Grund war die Neuauflage des legendären Nokia 3310, das mit seinem minimalistischen Funktionsumfang einen Gegentrend zu den mit Technik und Funktionen vollgestopften Smartphones zu setzen scheint. Viele ehemalige Besitzer des 3310 werden sicher damit liebäugeln, sich eines dieser rudimentären Mobiltelefone zuzulegen.

Alleine die Möglichkeit endlich wieder „Snake“ zu spielen und endlich wieder ein Telefon mit einer Standby-Zeit von einem Monat in der Tasche haben zu können, wird voraussichtlich viele Käufer anlocken. Allerdings wohl eher als Zweitgerät. Denn mit einem Preis von etwa 49 USD ist das neue 3310 wohl etwas für das Autohandschuhfach oder den Campingausflug oder für einige wenige Puristen und Technikmuffel.

Allerdings ist es fraglich, ob Nokia bzw. HMD Global damit der Weg aus dem Bedeutungslosigkeit gelingen kann. OK, der Konzern könnte auf Masse machen und hoffen, dass sich das neue alte 3310 auch annähernd 126 Millionen Mal verkauft. Doch wie realistisch ist das? Selbst in Entwicklungsländern ist der Smartphone-Trend ja schon längst angekommen und kaum jemand gibt sich mehr mit einem Steinzeit-Handy zufrieden.

Die Aktionäre scheinen aber schon seit Wochen etwas zu wittern und ziehen den Kurs die 5. Handelswoche in Folge nach oben und dicht an die 5 EUR Marke heran. Nach dem Kaufsignal bei 4,55 EUR, siehe auch „Nokia – Wann startet die nächste Kaufwelle?“ vom 6. Februar, geht es Schritt für Schritt nach oben. Das grobe Kursziel von 6,68 bis 8 EUR auf Basis der roten Widerstandszone ist zwar noch etwas hin, doch das Fundament dieser Rally wurde nun durch den Trendbruch und die Ausbildung der umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter-Formation gelegt. Anleger, die an ein Comeback von Nokia glauben, sollten das Ausbruchsniveau beachten und ihren SL dort dran orientieren.

