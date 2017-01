Nokia: Das Kurstal endgültig durchschritten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

der bescheidene Ausblick auf die kommenden Jahre hatte zuletzt merklich auf die Stimmung der Nokia-Aktionäre gedrückt. Die gute Nachricht: Laut den Experten hat die Aktie bereits das Kurstal durchschritten und dürfte sich nun sukzessive erholen.

Schwächelnde Nachfrage bereits berücksichtigt

Im Dezember erschienen 3 neue Analystenkommentare, die zu einer ähnlichen Einschätzung gelangten. Sandeep Deshpande von JPMorgan wies zum Beispiel darauf hin, dass die Nachfrage nach drahtloser Kommunikation bereits ihr Tief erreicht habe und demnächst wieder langsam anziehen dürfte. Dabei traue er Nokia neben ASML das meiste Erholungspotenzial für 2017 zu. Auch Alexander Duval von Goldman Sachs geht davon aus, dass die schwächelnde Nachfrage bereits über Gebühr im aktuellen Kurswert eingepreist sei.

Was bedeutet der Patentstreit für den Kurswert?

Im Dezember sorgte zudem der wieder aufschwelende Patentstreit zwischen Nokia und Apple vorübergehend für Schlagzeilen. Der finnische Netzwerkausrüster sieht seine Rechte in mehr als 30 Fällen verletzt. Wer darauf hofft, dass sich die zu erwartende Entschädigung als Kurstreiber entpuppten könnte, sollte einen Blick auf die Studie von Gareth Jenkins (UBS) werfen. Er hat das Szenario in sein aktuelles Bewertungsmodell eingebaut, welches eine Kurssteigerung der Nokia-Aktie im Bereich von 40 % als realistisch erachtet.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

UBS: „Buy“ – 6,40 Euro (+39 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 5,50 Euro (+20 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 5,40 Euro (+17 %)

