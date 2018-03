Nokia: Kultunternehmen vor extremen Gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia ist in Hochform. Wenn es nach den Maßstäben der Chartanalysten geht, dürfte das Unternehmen in den kommenden Wochen einen massiven Ausbruch nach oben erreichen. Denn die Aktie ist in einem deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem nur noch eine bestimmte Hürde überwunden werden muss.

Im Detail: Die Aktie von Nokia ist nach einem deutlichen Abwärtsschwung seit Februar wieder stark geklettert. Bei der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.