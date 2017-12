Nokia: Kommt es nun zum überraschenden Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia konnte nun ein wichtiges Aufwärtssignal setzen. Die Aktie kämpft mit einer runden Marke und dürfte bei einem positiven Ausgang nach Meinung von charttechnischen Analysten zumindest die Chance haben, wieder nach oben zu klettern. Im besten Fall könnte der Titel nun sogar einen Aufschlag von bis zu 25 % schaffen. Die Voraussetzungen sind allerdings gewaltig. Im Einzelnen: Übergeordnet betrachtet verläuft die Aktie im klaren Abwärtstrend. Dieser hat jedoch nach Auffassung der charttechnischen Spezialisten zuletzt an Schwung verloren. Es scheint etwas überraschend eine Pause eingetreten zu sein, im Zuge derer sich nun sogar eine Trendwende nach oben vollziehen könnte. Die Aktie kämpft nun mit der wichtigen runden Hürde von 4 Euro, nachdem sie am Donnerstag mehr als 3 % an Wert hinzugewinnen konnte. Dabei dürfte der Kurs bei einer anhaltenden Erholung sogar Ziele von 4,25 Euro wieder anlaufen können. Gelingt auch dies, dann würde aus Sicht der Charttechnik mangels Widerständen ein Comeback in Richtung 5 Euro möglich sein. Daraus rechnet sich das besagte Potenzial von gut 25 %.

Allerdings kann es nach den charttechnischen Regeln auch deutlich nach unten gehen. Immerhin ist der Abwärtstrend zweifelsohne absolut intakt. Die Aktie hatte erst am 12. Dezember ein aktuell gültiges 1-Jahres-Tief marktiert. Von dort aus könnte es schnell in Richtung 3 Euro nach unten gehen. Dies ist ein Abwärtsszenario, das sogar wahrscheinlicher als die Aufwärtsbewegung ist. Immerhin sind noch 80 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen derzeit halten. Niemand verkauft den Wert. Die Stimmung ist von dieser Seite aus also unverändert gut.

Technische Analysten: Mehr Abwärtssignale!

Technische Analysten unterstellen derzeit einen Abwärtstrend. Alle Trendsignale zeigen nach unten. Die Aktie ist derzeit knapp 27 % vom langfristig bedeutenden GD200 entfernt. Erst bei 5,07 Euro würde sich die Situation drehen. Es liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.