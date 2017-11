Nokia: Kommt es nun zum Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

Nokia konnte nun wieder einen kleinen Kursaufschlag realisieren. Damit hat die Aktie nach dem massiven Absturz in den vergangenen Wochen das charttechnische Gesamtbild allerdings noch nicht entscheidend nach vorne gebracht, sondern lediglich eine kleine Atempause eingelegt. Immerhin gewann die Aktie nun an drei Tagen in Folge. Dies verschafft etwas Hoffnung. Die Aktie hatte zuvor binnen einer Woche immerhin gut 5 % verloren und in einem Monat mehr als 17 %. Dabei waren neue Tiefs gebildet worden, die auch aktuell noch eine Kursuntergrenze darstellen.

Am 14. November hatte die Aktie einen Tiefpunkt beim Stand von 4,09 Euro erreicht. Sollte sie darunter fallen, könnte es demnach auf Kurse unter 4 Euro hinabgehen. Dann wäre das am 15. November 2016 erreichte Tief bei 3,83 Euro das neue Kursziel. Bei einem weiteren Sturz wären dann sogar Kurse unterhalb von 3 Euro denkbar. Wesentliche neue Nachrichten zuletzt nicht zu vernehmen. Dennoch sind noch 85 %(!) aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen „halten“, niemand plädiert für einen „Verkauf“.

Nokia: Technisch angeschlagen

Zudem ist Nokia auch aus technischer Sicht angeschlagen. Die Aktie hat etwa 23 % Rückstand auf die 200-Tage-Linie und ist damit klar auf dem Weg nach unten. Dies ist ein Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.