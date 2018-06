Nokia: Kommt es jetzt zu uns?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Das Nokia X6 hat in China für Furore gesorgt. Mehr als eine Million Bestellungen gingen im Mai in weniger als einer Woche bei den Online-Händlern ein. Das war einsamer Rekord für ein Smartphone aus dem Hause HMD Global. Doch bisher gibt es das begehrte Mobiltelefon exklusiv in China. Nun aber verdichten sich die Anzeichen, dass auch ein internationaler Start bevorstehen könnte.

Nun ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.