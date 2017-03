Nokia: Kein Grund für Euphorie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

die Nokia-Aktie hat sich seit dem Absturz, der bis ins Jahr 2012 zurückreicht, einigermaßen erholen können. Doch seit 2015 befindet sie sich erneut in einem Abwärtstrend. Die fundamentale Entwicklung sowie die Neuausrichtung des Unternehmens kann die Anleger noch nicht so wirklich überzeugen, auch wenn im vergangenen Jahr gute Umsatzsteigerungen nach Regionen und Segmenten erzielt werden konnten. Doch insgesamt verzeichnet das Unternehmen weiterhin ein stagnierendes Umsatzwachstum, was jedoch auch an der Übernahme von Alcatel-Lucent liegt. Ohne Alcatel-Lucent und Withings verzeichnete Nokia hingegen ein Umsatzwachstum von 89 % in 2016.

Jahresüberschuss fällt in 2016 um 10 %

Dennoch fällt der Jahresüberschuss, ob mit oder ohne die übernommenen Unternehmen. Wie auch bei den Umsätzen konnten die einzelnen Segmente Verbesserungen beim operativen Gewinn verzeichnen. Auf Gesamtunternehmensebene stagniert dieser jedoch deutlich, was aber größtenteils an Abschreibungen gelegen hat. Alles wird daher in der kommenden Zukunft davon abhängen, wie sich das Ergebnis mit den übernommenen Unternehmen weiterentwickelt. Aktuell sieht es jedoch danach aus, als müsste Nokia hier mehr tun als ohne diese Unternehmen. Ein starker Ausbruch nach oben ist zurzeit eher unwahrscheinlich.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.