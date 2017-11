Nokia: Kann der Kursrutsch nun beendet werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia hat zuletzt einen schwachen Ausblick für das Jahresergebnis geliefert. Dies schickte den Aktienkurs massiv nach unten. Der Konzern erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal sogar Verluste und verlor daher binnen einer Woche annähernd 16,5 % an Wert. Die Kurse sind damit auch auf Sicht von zwei Wochen und mit Blick auf den vergangenen Monat deutlich im Minusbereich, nachdem die Aktie zwischenzeitlich einen kleineren Seitwärtstrend ausgebildet hatte. Charttechniker befürchten, dass Nokia nun auch noch in Richtung des 6-Monats-Tiefs bei 4,19 Euro vom 30. Oktober 2017 abrutschen könnte. Sollte dies passieren, würde auch das 1-Jahres-Tief bei 3,83 Euro vom 15. November 2016 in den Fokus rücken. Immerhin konnte der Kursverfall seit Anfang dieser Woche beendet werden, seither ging es um gut 4 % hinauf. Ein kleiner Hoffnungsschimmer?

Unter fundamental orientierten Analysten ist Nokia weiterhin sehr beliebt. 90 % der Experten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 10 % votieren für „Halten“ und niemand „verkauft“ den Titel. Daher muss man sich die Frage stellen, ob auch bei den Bankanalysten schon bald eine Neubewertung erfolgt.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Technische Analysten diagnostizieren derzeit einen eindeutigen Baisse-Modus. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb des jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitts angesiedelt. Dies ist ein klares Signal – es geht abwärts! Kurse unterhalb von 4 Euro sind aus dieser Sicht möglich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.