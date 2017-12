Nokia: Jetzt könnte es dramatisch werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen die Gemüter weitgehend beruhigen. Nun aber könnte es dramatisch werden. Wenn die Vorzeichen nicht täuschen, dann hat Nokia mehr als 20 % Kursrutsch oder Kursgewinn vor sich! Es wird höchst spannend, meinen die charttechnischen Spezialisten. Im Einzelnen: Die Aktie konnte in den zurückliegenden Sitzungen die wichtige Untergrenze von 4 Euro knapp verteidigen. Dieser Vorteil ist nun möglicherweise dahin. Die Aktie unterkreuzte 4 Euro relativ deutlich. Nun ging es weiter nach unten in Richtung des gültigen 1-Jahres-Tiefs von 3,85 Euro, das am 12. Dezember erzielt wurde. Von dort aus wäre es nur noch ein minimaler Sprung bis zu 3,83 Euro, wo am 15. November 2016 das aktuelle 4-Jahres-Tief erzielt worden war. Die Aktie könnte dann sogar auf bis zu 3 Euro hinabrutschen. Denn mangels Unterstützungen findet sich erst dort die nächste relevante Kursuntergrenze.

Aber immerhin hat die Aktie innerhalb von einer Woche fast 3 % an Wert hinzugewonnen. Dies könnte auf eine relativ gute Kursentwicklung hindeuten, meinen Chartanalysten mit Blick auf die beiden Hürden von 4 Euro bzw. 4,20 Euro. Werden diese überwunden, hätte Nokia wiederum die Chance, auch in Richtung 5 Euro zu steigen. Die magische Grenze würde fast ohne Widerstände erreichbar sein. Dies eröffnet noch einmal eine Kurschance auf Gewinne von bis zu 25 %. Es dürfte demnach zweifelsohne zu einer großen Bewegung kommen, heißt es. Die Frage ist nur, ob diese hinauf- oder aber hinabführt.

Wirtschaftlich gab es zuletzt wenig Bewegung. Immerhin ist die Aktie bei 80 % aller Analysten noch ein „Kauf“. 20 % wollen den Wert derzeit halten. Niemand verkauft den Titel. Insofern sind die Vorzeichen auf dieser Seite relativ gut.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Aktie im Abwärtstrend befindet. Der Wert hat alle Trendsignale nach unten gedreht. Bis zum GD200 fehlen gut 27 %. Erst bei 5,05 Euro käme es zu einer Trendwende. Insofern liegt ein klares Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.