Nokia: Ist jetzt erst mal Indien dran?

Das Nokia X6 ist seit Mai in China ein absoluter Verkaufsschlager von HMD Global. Der Nachteil: Wenn man von der chinesischen Nachbarrepublik Taiwan einmal absieht, auch nur dort. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob, wann und wo das schicke Mittelklasse-Smartphone auch in anderen Teilen der Welt, dann wohl als Nokia 6.1 Plus, auf den Markt kommen könnte. Nun verdichten sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.