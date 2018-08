Nokia: Ist es jetzt wirklich soweit?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Dass HMD Global an einem Nokia-Smartphone der Oberklasse werkelt, ist unter Experten unbestritten. Bislang hat man mit dem Nokia 8 Sirocco lediglich ein Telefon der gehobenen Mittelklasse am Markt. Das echte Flaggschiff von Nokia wird also kommen, die Frage ist nur wann? Der Zeitpunkt für das Nokia 9 könnte jedoch näher liegen, als gedacht: Bereits in der kommenden Woche, will das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.