Nokia: Ist die Aktie ein Kaufkandidat?

Nach besser als erwarteten Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung ist die Nokia-Aktie zuletzt kräftig angesprungen. Anleger zeigten sich sehr zufrieden und schickten das Papier per Kurslücke (Gap up) nach oben. Dabei wurde ein neues 2020er-Hoch bei 4,353 Euro markiert. Die Aktie befindet sich nun inmitten der im Oktober 2019 entstandenen Kurslücke (Gap down), deren obere Kante bei 4,66 Euro liegt. Sie gilt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



