Nokia: Hier freuen sich nur die Short-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Liebe Leser,

Nokia hat in dieser Woche einige Cent dazugewonnen. Die Aktie befindet sich nach Meinung zahlreicher Analysten dennoch in einem ganz erheblichen Abwärtstrend. Die Kurse würden demnach selbst nach der leichten Aufwärtstendenz der vergangenen Tage keine nennenswerten Chancen auf eine nachhaltige Erholung haben. Immerhin hatte die Aktie binnen Wochenfrist gut 3 % aufgesattelt. Dies könnte theoretisch für aufkommende Hoffnung sorge. Dennoch: Innerhalb von zwei Wochen ist die Aktie gleich um gut 14 % nach unten gerutscht. Von über 5 Euro ging es am 30. Oktober bis auf 4,10 Euro und damit auf ein neues 6-Monats-Tief in den Keller. Deshalb: Teilweise wird sogar erwartet, dass Nokia nun sogar das 4-Jahres-Tief bei 3,83 Euro vom 15. November 2016 testen könnte. Der Vorsprung ist auf gerade einmal knapp 13 % geschrumpft.

Fundamental orientierte Analysten geben derzeit kaum neue Einschätzungen ab. Immerhin aber sind nach wie vor 90 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Nur 10 % „halten“ und niemand(!)plädiert für einen „Verkauf“.

Jetzt sieht es auch auf dem Weg nach oben so aus, als sei es schwierig für Nokia. Immerhin wartet die hohe 5-Euro-Hürde. Bis dahin hat das Papier zwar keine nennenswerten Hürden, spätestens dort sollte es aber eng werden.

Technische Analysten: Aktie sehr klar im Baisse-Modus!

Aus Sicht der technischen Analyse ist die Aktie eindeutig im Abwärtstrend. Der Wert hat den GD200 um mehr als 15 % unterkreuzt. Daher heißt es auch hier: Vorsichtig ist geboten!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.